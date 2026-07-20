Polizei Bielefeld

POL-BI: Nachtrag zu: Öffentlichkeitsfahndung nach dementer 78-Jähriger

Bielefeld (ots)

mmb/ Bielefeld / Mitte - Die Suche nach der vermissten 78-jährigen Bielefelderin war erfolgreich. Sie wurde wohlbehalten angetroffen.

Die Polizei bedankt sich und bittet darum, das Bild und die persönlichen Daten der Frau zu löschen.

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