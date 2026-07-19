Polizei Bielefeld

POL-BI: Öffentlichkeitsfahndung nach dementer 78-Jähriger

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Bielefeld (ots)

MR / Bielefeld / Mitte - Die Polizei Bielefeld bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach einer 78-jährigen Bielefelderin.

Frau Workinech T. wird seit Sonntagnachmittag vermisst. Sie entfernte sich aus einer Wohneinrichtung in Bielefeld und wurde letztmalig im Bereich Gathwiese gesehen.

Die Vermisste ist dement und nicht orientiert.

Sie kann wie folgt beschrieben werden:

- Schlanke Statur - ca. 1,65m groß - Zentralafrikanischer Phänotypus (dunkle Hautfarbe) - Graue Haare - Bekleidung unbekannt - Vermutlich ist sie mit einem Rollator unterwegs

Sollten Sie Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort der Vermissten haben, melden Sie sich bitte bei dem Polizeipräsidium Bielefeld unter der Telefonnummer: 0521/545-0.

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