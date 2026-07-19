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Polizei Bielefeld

POL-BI: Öffentlichkeitsfahndung nach dementer 78-Jähriger

POL-BI: Öffentlichkeitsfahndung nach dementer 78-Jähriger
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Bielefeld (ots)

MR / Bielefeld / Mitte - Die Polizei Bielefeld bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach einer 78-jährigen Bielefelderin.

Frau Workinech T. wird seit Sonntagnachmittag vermisst. Sie entfernte sich aus einer Wohneinrichtung in Bielefeld und wurde letztmalig im Bereich Gathwiese gesehen.

Die Vermisste ist dement und nicht orientiert.

Sie kann wie folgt beschrieben werden:

   - Schlanke Statur
   - ca. 1,65m groß
   - Zentralafrikanischer Phänotypus (dunkle Hautfarbe)
   - Graue Haare
   - Bekleidung unbekannt
   - Vermutlich ist sie mit einem Rollator unterwegs

Sollten Sie Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort der Vermissten haben, melden Sie sich bitte bei dem Polizeipräsidium Bielefeld unter der Telefonnummer: 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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