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Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen eines räuberischen Diebstahls gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Mittwochnachmittag, 15.07.2026, stahl ein Mann Energydrinks aus einem Discounter an der Jöllenbecker Straße. Um seine Beute zu behalten, bedrohte und schubste er eine Mitarbeiterin.

Gegen 15:20 Uhr hielt sich der vermeintliche Kunde in dem Discount-Markt, in Höhe Lange Straße, auf und verstaute eine unbekannte Menge an Energydrinks in seinem Rucksack. Als er anschließend den Kassenbereich ohne zu bezahlen passieren wollte, sprach ihn eine Mitarbeiterin auf seinen gefüllten Rucksack an.

Der Aufforderung, den Rucksack zu öffnen, kam der Ladendieb nicht nach und schubste die Mitarbeiterin, als sie ihn festhielt. Zunächst verließ er das Geschäft, kehrte dann jedoch zurück. Er versuchte die Mitarbeiterin mit seiner Jacke zu schlagen und bedrohte sie mehrfach.

Anschließend verließ er die Filiale und flüchtete mit einem schwarzen Fahrrad in Richtung Innenstadt. Die alarmierte Polizei konnte den flüchtigen Täter nicht mehr antreffen.

Der Dieb soll 180 bis 190 cm groß sein, ungepflegt gewirkt und ein osteuropäisches Erscheinungsbild haben. Er soll deutsch mit einem osteuropäischen Akzent gesprochen haben. Er trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose und einen schwarzen Anglerhut und führte einen schwarzen Rucksack mit sich.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum beschriebenen Täter beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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