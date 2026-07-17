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Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrertausch fliegt auf

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brackwede - Am Donnerstag, 16.07.2026, versuchte ein betrunkener und unter Drogen stehender Fahrer ohne Führerschein, die Polizei zu täuschen, indem er behauptete, der Beifahrer hätte am Steuer gesessen.

Gegen 03:15 Uhr kam den Streifenbeamten eine Mercedes A-Klasse auf der Hauptstraße entgegen. Unmittelbar nachdem der Fahrer die Polizisten wahrgenommen hatte, bog er nach rechts in die Kimbernstraße ab. Die Streifenbeamten folgten dem Wagen, bis dieser schließlich an der Arthur-Ladebeck-Straße zum Stehen kam.

Vor den Augen der Polizisten stieg der 42-jährige Fahrer mit einer Bierflasche in der Hand aus dem Wagen. Auch sein 33-jähriger Beifahrer verließ den Mercedes. Den Beamten gegenüber behaupteten die beiden Bielefelder dann, der 33-Jährige sei gefahren.

Das kauften ihnen die Beamten nicht ab und verlangten vom 42-Jährigen, den Führerschein vorzuzeigen. Das war ihm nicht möglich, da er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Außerdem zeigte der 42-Jährige deutliche Ausfallerscheinungen. Da die Polizisten den Verdacht hatten, dass der Fahrer sowohl Alkohol als auch Drogen konsumiert haben könnte, ordneten sie eine Blutprobe an.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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