Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter setzt Höchstgeschwindigkeit rauf

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Sieker - Ein unbekannter Täter hat an der Detmolder Straße ein Straßenschild mit einer falschen zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h montiert. Kurz danach stand ein mobiler Blitzer der Stadt Bielefeld. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 05:55 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer der Leitstelle der Polizei ein verdächtiges 70er-Schild an der Detmolder Straße, in Fahrtrichtung Autobahn, im Bereich zwischen Königsbreede und Am Siebrassenhof. Dieses war kurz vor einem mobilen Blitzer der Stadt montiert worden, der auf die tatsächlich erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h eingestellt war.

Der Tatzeitraum kann aktuell zwischen 15:30 Uhr am Donnerstag, 16.07.2026, und 05:55 Uhr, am Freitag 17.07.2026, eingegrenzt werden.

Die alarmierten Beamten entfernten das falsche Schild und stellten es sicher. Sie informierten die Stadt über die Straftat, sodass entsprechende Geschwindigkeitsverstöße im Kontext des falschen Schildes bewertet werden können. Sie schrieben Anzeigen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen Amtsanmaßung gegen den unbekannten Täter.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu tatverdächtigen Personen beim Verkehrskommissariat 2 unter der 0521/545-0.

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