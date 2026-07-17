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Polizei Bielefeld

POL-BI: Handydieb im Einkaufszentrum

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Unbekannter entwendete am Donnerstag, 16.07.2026, das Handy eines Bielefelders.

Ein 39-jähriger Bielefelder hielt sich gegen 10:30 Uhr in einem Einkaufszentrum an der Bahnhofstraße auf. Ein Dieb entwendete, von dem Bielefelder unbemerkt, sein Samsung S24 Handy aus der Hosentasche.

Nutzen Sie für Ihre Wertsachen möglichst verschlossene Innentaschen und nicht die leicht zugängliche Gesäßtasche!

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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