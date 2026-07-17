Polizei Bielefeld

POL-BI: 11-Jährige an Tankstellengelände angefahren

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte – Am Sonntag, 05.07.2026, übersah eine Autofahrerin beim Verlassen eines Tankstellengeländes an der Detmolder Straße, in Höhe Prießallee, ein Mädchen auf einem Fahrrad.

Die 11-Jährige befuhr gegen 17:10 Uhr mit ihrem Fahrrad den Fußgängerweg der Detmolder Straße in Richtung Innenstadt. Als sie an der Ausfahrt einer Tankstelle vorbeifahren wollte, kollidierte ein Auto seitlich mit ihr. Die Autofahrerin, die vom Gelände auf die Detmolder Straße fahren wollte, stieg nicht aus und begab sich nicht zum Kind. Mutmaßlich fragte sie aus dem heruntergelassenen Fenster, ob sie einen Krankenwagen rufen solle. Die 11-Jährige verneinte spontan, die Frau fuhr daraufhin davon. Später hatte das Mädchen jedoch Schmerzen durch den Unfall.

Die Autofahrerin soll 20 bis 30 Jahre alt und 165 bis 175 cm groß sein und blonde schulterlange Haare haben. Ihre Figur wurde als schlank beschrieben. Sie fuhr einen grauen Audi A3 Sportback.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Unfall oder zur beschriebenen Autofahrerin beim Verkehrskommissariat 1 unter der 0521/545-0.

Die Polizei weist erneut darauf hin, dass Erwachsene nach einem Unfall mit einem Kind immer die Polizei rufen sollten. Auch wenn das Kind Ihnen sagt, dass es Ihm gut geht, sollten Sie nicht einfach weiterfahren, da Sie sich sonst dem Verdacht der Verkehrsunfallflucht aussetzen. Kinder können die Folgen eines Unfalls oft noch nicht richtig einschätzen, insbesondere dann, wenn sie unter Schock stehen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell