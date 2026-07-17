Polizei Bielefeld

POL-BI: Gelber Kochtopf anstatt Auslesegerät - Vorsicht vor Fake Angeboten

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Die Polizei warnt vor Fake-Shops, die in den sozialen Netzwerken vermeintlich günstige Ware zum Kauf anbieten.

Ein 20-jähriger Bielefelder erstattete bei der Polizei eine Strafanzeige. Er hatte im Mai 2026 auf einer Kurzvideo-Plattform im Internet ein Verkaufsangebot für ein Fahrzeug-Auslesegerät gesehen, für das er sich interessierte. Er folgte dem Link, bei dem er über die Kurzvideo-Plattform auf eine andere Internetseite weitergeleitet wurde und kaufte dort das Auslesegerät. Zur Entgegenahme der Paketlieferung (Zahlung per Nachnahme) musste der Bielefelder den Kaufbetrag begleichen. Anschließend stellte er beim Auspacken fest, dass ihm ein gelber Kochtopf anstatt des Auslesegerätes geliefert worden war. Eine Kontaktaufnahme mit dem Verkäufer war anschließend nicht mehr möglich und die Internetseite war nicht mehr aufrufbar.

Betrüger schalten auf den Social-Media-Plattformen vermehrt perfekt gestaltete Werbevideos oder Werbewebseiten von Fake-Shops, in denen Ware (oft bekannte Markenprodukte) mit extremen Rabatten angeboten werden. Kaufen Sie nichts überstürzt, sondern prüfen Sie zunächst die Anzeige und das Impressum der Firma. Wenn Sie an der Verpackung bereits erkennen können, dass der Inhalt nicht die bestellte Ware beinhaltet (Größe passt nicht, Aufdruck auf dem Paket deutet auf anderen Inhalt hin) dann verweigern Sie die Annahme des Paketes. Nur so können Sie den Geldverlust verhindern. Recherchieren Sie im Netz über die Firma (Fakeshop-Finder der Verbraucherzentrale) und bleiben sie skeptisch, wenn Angebote unrealistisch günstig sind.

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