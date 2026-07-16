Polizei Bielefeld

POL-BI: Dooring-Unfall mit E-Scooter-Fahrerin

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Mittwoch, 15.07.2026, verletzte sich eine Bielefelderin leicht, als sie auf der Jöllenbecker Straße mit einer Autotür kollidierte.

Die 24-Jährige fuhr gegen 13:45 Uhr mit ihrem E-Scooter auf der Jöllenbecker Straße stadtauswärts und passierte dabei mehrere Fahrzeuge, die am Straßenrand standen.

Aus einem der Autos stieg ein 53-jähriger Bielefelder aus, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Die Bielefelder stieß mit der Fahrertür zusammen und fiel auf die Seite.

Bei dem Sturz verletzte sie sich leicht. Sie benötigte keinen Krankenwagen und beabsichtigte später selbständig einen Arzt aufzusuchen.

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