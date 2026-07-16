Polizei Bielefeld

POL-BI: Nötigung im Straßenverkehr - Fahrradfahrer bitte melden

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt- Am Donnerstag, den 02.07.2026, kam es am Jahnplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen einem PKW-Fahrer und einem Radfahrer.

Ein Zeuge beobachtete einen Mercedes-Fahrer, der seinen Geländewagen auf dem Jahnplatz mit eingeschaltetem Warnblinker parkte, ausstieg und sich für einige Minuten entfernte. Als der Fahrer zu seinem PKW zurückkam, sprach ihn ein Radfahrer auf sein Parkverhalten an. Der Geländewagen-Fahrer beleidigte daraufhin den Radfahrer, lenkte in Richtung des Radfahrers, fuhr los und hielt kurz vor ihm wieder an. Anschließend verließ der Mercedes-Fahrer mit hoher Geschwindigkeit über den Radweg die Örtlichkeit. Der Zeuge informierte die Polizei, die die Ermittlungen aufnahm.

Der Radfahrer sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei dem Verkehrskommissariat 2 unter 0521-545-0 zu melden.

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