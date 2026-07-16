POL-BI: Designertasche hinter unverschlossenen Türen
Bielefeld (ots)
SI / Bielefeld / Brackwede - Ein Dieb nutzte am frühen Mittwoch, 15.07.2026, die günstige Gelegenheit und griff in einen unverschlossenen Golf auf einem Parkplatz an der Aachener Straße, Ecke Neusser Straße.
Zwischen 05:00 Uhr und 06:00 Uhr öffnete der unbekannte Täter offenbar ungehindert die Tür eines schwarzen VW Golf. Der Dieb nahm eine schwarze Umhängetasche der Marke Hermes an sich und flüchtete damit in unbekannte Richtung.
Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0 entgegen.
Die Polizei erinnert daran, keine Wertgegenstände im Wagen zurückzulassen!
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