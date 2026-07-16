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Polizei Bielefeld

POL-BI: Designertasche hinter unverschlossenen Türen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brackwede - Ein Dieb nutzte am frühen Mittwoch, 15.07.2026, die günstige Gelegenheit und griff in einen unverschlossenen Golf auf einem Parkplatz an der Aachener Straße, Ecke Neusser Straße.

Zwischen 05:00 Uhr und 06:00 Uhr öffnete der unbekannte Täter offenbar ungehindert die Tür eines schwarzen VW Golf. Der Dieb nahm eine schwarze Umhängetasche der Marke Hermes an sich und flüchtete damit in unbekannte Richtung.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0 entgegen.

Die Polizei erinnert daran, keine Wertgegenstände im Wagen zurückzulassen!

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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