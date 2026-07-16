Polizei Bielefeld

POL-BI: Bielefelderin wird Opfer von Gift-Card Betrug

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Betrüger täuschten am Montag, 13.07.2026, erfolgreich eine Bielefelderin. Sie gab Geschenkguthaben-Codes an die Täter weiter.

Eine Bielefelderin versuchte gegen 16:30 Uhr im Internet eine Webseite zu öffnen. Daraufhin öffnete sich ein Fenster, auf dem ihr suggeriert wurde, dass Ihr Computer gehackt worden sei. Sie erhielt einen Anruf eines vermeintlich Support-Mitarbeiters, der ihr mitteilte, dass sie zur Behebung des Problems spezielle Geschenkguthaben-Karten kaufen und die Codes durchgeben müsse. Am nächsten Morgen meldeten sich die Betrüger erneut bei der Bielefelderin. Da die Bielefelderin verunsichert war, bat sie einen Bekannten um Hilfe, der den Betrug erkannte.

Achtung: Einmal übermittelte Gutscheincodes fungieren wie Geld und sind unwiderruflich verloren.

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