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Polizei Bielefeld

POL-BI: Öffentlichkeitsfahndung: Betrüger erlangt Luxusuhr

POL-BI: Öffentlichkeitsfahndung: Betrüger erlangt Luxusuhr
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Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Nach der Ausschöpfung aller Ermittlungsmöglichkeiten sucht die Polizei einen Betrüger, der am Mittwoch, 29.01.2025, von seinem Opfer eine Luxusuhr erhielt und nur einen geringen Betrag zahlte.

Der Unbekannte erhielt, gegen 16:20 Uhr, in einem Restaurant am Niederwall, von dem Opfer eine Luxus-Armbanduhr und behauptete, den Gegenwert in Form von Krypto-Währung bereits auf sein Wallet hochgeladen zu haben. In Wirklichkeit hatte er jedoch nur einen verschwindend geringen Betrag hochgeladen.

Mit dem jetzt vorliegenden Beschluss des Amtsgerichts zur Öffentlichkeitsfahndung, bittet die Polizei um Mithilfe und fragt: Wer erkennt den Betrüger?

Mit diesen Fotos sucht die Polizei Bielefeld den Täter: https://polizei.nrw/fahndung/209777

Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 15 unter 0521-545-0 zu wenden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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