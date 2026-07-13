Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld zu einer Gefährlichen Körperverletzung in Herzebrock-Clarholz

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Gütersloh / Herzebrock-Clarholz - Einem 32-jährigen Mann aus Herzebrock-Clarholz wird vorgeworfen, seinem Mitbewohner am frühen Samstag, 11.07.2026, schwere Stichverletzungen zugefügt zu haben. Eine Mordkommission hatte zunächst die Ermittlungen aufgenommen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 03:30 Uhr in einem Arbeiterwohnheim an der Rhedaer-Straße zu einer Auseinandersetzung in deren Verlauf der 32-jährige Tatverdächtige seinen 25-jährigen Mitbewohner mit einem Messer mehrere Verletzungen am Bein und eine am Kopf zugefügt haben soll.

Der Angreifer soll sich dabei selbst verletzt haben.

Weitere Bewohner verständigten die Polizei. Gütersloher Beamte suchten den Tatort auf und trafen auf einen schwer verletzten Mann, der notdürftig versorgt worden war. Sie leisteten Erste-Hilfe und übergaben ihn an die Rettungskräfte.

In der Wohnung stießen die Polizisten auf den Beschuldigten, den sie vorläufig festnahmen.

Beide Männer wurden zur Behandlung ihrer Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Zunächst war bei dem 32-Jährigen eine Lebensgefahr nicht auszuschließen. Sein Gesundheitszustand ist mittlerweile stabil.

Aufgrund der Umstände der Tat nahm eine Mordkommission der Polizei Bielefeld die Ermittlungsarbeit auf. Gemeinsam mit Gütersloher Kriminalbeamten ermitteln sie zu dem Tathergang und dem Tatmotiv.

Der Tatverdächtige mit rumänischer Staatsangehörigkeit wurde am Montag, 13.07.2026, dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 32-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung.

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