Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfallfahrer bestellt sich ein Taxi

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Schröttinghausen - In der Nacht auf Montag, 13.07.2026, kollidierte ein Pkw-Fahrer mit der Leitplanke auf der Beckenhausstraße und flüchtete. Zurückgelassene Papiere und eine Taxifahrt brachten die Ermittler auf eine Spur.

Gegen 01:30 hörte ein Anwohner zunächst einen lauten Knall und dann ein lautes Hupen von der Straße. Als er nachsah, entdeckte er einen herrenlosen Wagen und die beschädigte Leitplanke.

Polizeibeamte nahmen den Unfallwagen ebenfalls in Augenschein und stellten fest, dass die Mercedes A-Klasse über die gesamte Beifahrerseite beschädigt war. Die Leitplanke an der rechten Seite war über eine Länge von etwa 15 Metern beschädigt.

Vom Fahrer fehlte zunächst jede Spur, bis die Polizisten im Fahrzeug diverse Dokumente des 29-jährigen Bielefelders fanden.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der 29-Jährige in der Zwischenzeit ein Taxi geordert hatte und damit auf dem Weg zu seiner Wohnung war.

Weitere Streifenbeamte nahmen die Fahndung auf und entdeckten den Mann an der Glückstätter Straße auf einem Gehweg. Offensichtlich hatte er sich noch weit vor seiner Wohnanschrift absetzen lassen.

Beim Anblick der Beamten ließ der Mann einen weißen Gegenstand fallen. Dabei handelte es sich um eine Bubble, die mutmaßlich mit Kokain gefüllt war.

Die Polizisten stoppten den 29-Jährigen. Da er auf die Beamten einen stark alkoholisierten Eindruck machte, brachten sie ihn anschließend in ein Krankenhaus. Dort wurden ihm Blutproben hinsichtlich Alkohol- und Drogenkonsums entnommen.

Sein Fahrzeug und sein Führerschein wurden sichergestellt. Der Bielefelder muss sich nun wegen Unfallflucht und Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss verantworten.

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