Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall nach Sekundenschlaf

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Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- BAB 2- Lippe- Am Freitag, 10.07.2026, erlitt ein PKW-Fahrer auf der A 2 bei einem Auffahrunfall nach einem Sekundenschlaf leichte Verletzungen.

Ein 33-jähriger Herforder befuhr gegen 15:25 Uhr mit seinem Opel den rechten Fahrstreifen der A 2 in Richtung Hannover. Zwischen den Anschlussstellen Bielefeld Ost und Ostwestfalen/ Lippe fuhr er aufgrund eines Sekundenschlafs auf den vorausfahrenden Sattelzug eines 48-Jährigen aus Polen auf. Der Herforder erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Ein Abschleppunternehmen transportierte den schwer beschädigten Opel ab. Der Sattelzug blieb fahrbereit. Der Sachschaden wird insgesamt auf 40000 Euro geschätzt. Ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung ist eingeleitet.

Während der Unfallaufnahme war die Richtungsfahrbahn Hannover kurzzeitig komplett, ab 16:15 Uhr nur noch der rechte Fahrstreifen gesperrt. Um 16:50 Uhr war die Fahrtrichtung Hannover wieder frei.

Die Polizei erinnert, halten Sie bei Anzeichen von Müdigkeit sofort auf dem nächsten Parkplatz an und machen Sie eine Pause! Schlafen Sie bei 100 km pro Stunde drei Sekunden ein, legen Sie bereits eine Strecke von 83 Metern (im Blindflug) zurück!

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