Polizei Bielefeld

POL-BI: E-Scooter-Fahrerin gefährdet den Straßenverkehr

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- In den frühen Stunden des Sonntags, 12.07.2026, fuhr eine E-Scooter-Fahrerin in den Gegenverkehr. Die Polizei sucht gefährdete Verkehrsteilnehmer.

Einem PKW-Fahrer fiel gegen 02:40 Uhr im Bereich der Eckendorfer Straße und Feldstraße die Fahrweise einer E-Scooter-Fahrerin auf und er rief die Polizei. Die Frau fuhr auf der Eckendorfer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt und dabei mehrfach in den Gegenverkehr. Dabei wurden andere Verkehrsteilnehmer gefährdet, die nur durch Ausweichmanöver einen Zusammenstoß verhinderten. Der Zeuge folgte der E-Scooter-Fahrerin und gab den Standort an die benachrichtigen Polizisten durch. Er beobachtete, dass die Fahrerin sowohl an der Ampel zur Einmündung Am Stadtholz sowie an der folgenden Ampel an der Herforder Straße jeweils trotz Rotlicht nach rechts abbog.

Die Streifenpolizisten stoppten die polizeibekannte 18-jährige Bielefelderin an der Herforder Straße. Sie gestand, diverse verschiedene Drogen vor Fahrtantritt konsumiert zu haben. Ein Arzt entnahm ihr auf der Polizeiwache eine Blutprobe. Ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung ist eingeleitet.

Verkehrsteilnehmer, die gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 2 unter 0521-545-0 zu melden.

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