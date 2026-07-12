Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger und Flucht

Bielefeld (ots)

Ko/Bielefeld-Mitte

Am 12.07.2026, gegen 15:00 Uhr, kam es auf der Oldentruper Straße, in Höhe der Hausnummer 111, zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Fahrradfahrer.

Die 42-jährige Fußgängerin wurde dabei leicht verletzt. Der Fahrradfahrer flüchtete vom Unfallort in Richtung Otto-Brenner-Straße, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

- älterer Mann - ca. 180cm groß - graue Haare - blaues T-Shirt

Zeugen werden gebeten sich an die Polizei Bielefeld unter der Telefonnummer 0521-545-0 zu wenden.

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