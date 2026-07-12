POL-BI: Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger und Flucht
Bielefeld (ots)
Ko/Bielefeld-Mitte
Am 12.07.2026, gegen 15:00 Uhr, kam es auf der Oldentruper Straße, in Höhe der Hausnummer 111, zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Fahrradfahrer.
Die 42-jährige Fußgängerin wurde dabei leicht verletzt. Der Fahrradfahrer flüchtete vom Unfallort in Richtung Otto-Brenner-Straße, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen.
Er kann wie folgt beschrieben werden:
- älterer Mann - ca. 180cm groß - graue Haare - blaues T-Shirt
Zeugen werden gebeten sich an die Polizei Bielefeld unter der Telefonnummer 0521-545-0 zu wenden.
Rückfragen von Journalisten bitte an:
Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld
Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0
Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell