Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall im Autobahnkreuz Bad Oeynhausen - Sperrung dauert an

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Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / A30 / Bad Oeynhausen - Am Freitagmorgen, 10.07.2026, kam es auf der A30 im Autobahnkreuz Bad Oeynhausen zu einem Alleinunfall mit einem Lkw, bei eine große Menge Betriebsstoffe ausliefen. Für die Reinigungsarbeiten dauert die Sperrung der A30 weiter an.

Gegen 07:05 Uhr fuhr ein 56-jähriger Fahrer aus Lindholz (Mecklenburg-Vorpommern) mit seinem 40 t Sattelzug auf der A30 in Richtung Hannover. Im Autobahnkreuz Bad Oeynhausen kollidiert er mit einer Leitplanke. Dabei riss der Dieseltank auf und Kraftstoff trat aus.

Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung A2, Fahrtrichtung Hannover, weiter fort. Dabei verlor er über die gesamte Zufahrt zur A2 Betriebsflüssigkeiten. Auf der Beschleunigungsspur hielt er schließlich mit seinem Lkw.

Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte ein internistischer Notfall die Ursache des Unfalls sein. Der 57-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Autobahnpolizisten sperrten die A30 im Bereich des Autobahnkreuzes, sowie die Auffahrten zur A30 von der A2 aus Richtung Dortmund kommend in beide Fahrtrichtungen.

Der Sattelzug wurde abgeschleppt. Ein Havariekommissar wurde hinzugezogen. Auf dem Gelände des Abschleppunternehmens entscheidet er über den weiteren Umgang mit der geladenen Tiefkühlware.

Es entstand ein Stau von rund einem Kilometer.

Aufgrund der aufwendigen Reinigungsarbeiten wird die A30 im Autobahnkreuz Bad Oeynhausen sowie die Auffahrten zur A30 von der A2 aus Richtung Dortmund kommend bis voraussichtlich 17:00 Uhr gesperrt bleiben.

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