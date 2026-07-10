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Polizei Bielefeld

POL-BI: Taschendiebstahl im Discounter

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Quelle - Ein Dieb entwendete am Mittwoch, 08.07.2026, in einem Markt an der Carl-Severing-Straße, das Portemonnaie einer Kundin.

Gegen 11:20 Uhr hielt sich eine 82-jährige Bielefelderin in einem Discounter an der Carl-Severing-Straße, in Höhe der Bertholdstraße, auf. Dabei führte sie ihr Portemonnaie in ihrer geschlossenen Reißverschlussjackentasche mit sich.

Erst als sie an der Kasse ihren Einkauf bezahlen wollte, stellte sie fest, dass ein unbekannter Dieb die Geldbörse gestohlen hatte.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu tatverdächtigen Personen beim Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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