Polizei Bielefeld

POL-BI: LKW-Fahrer ausgeraubt - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Ummeln- Am Mittwochabend, 08.07.2026, sollen Täter einen LKW-Fahrer ausgeraubt haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 18:40 Uhr nahmen Anwohner der Erpestraße Schussgeräusche wahr und informierten die Polizei. Polizisten trafen am Einsatzort auf einen 36-jährigen LKW-Fahrer, der äußerte, soeben von mehreren Personen unter Vorhalt einer Waffe ausgeraubt worden zu sein. Die mutmaßlichen Täter sollen anschließend mit der LKW-Ladung in einem Fahrzeug geflüchtet sein. Es soll zu einer Schussabgabe gekommen sein, wobei niemand verletzt wurde.

Durch die Kriminalpolizei wurden die Spuren am Tatort gesichert. Zudem befanden sich ein Hubschrauber sowie ein Diensthund im Einsatz. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Räubern verlief negativ. Die Ermittlungen laufen weiter auf Hochtouren.

Die Polizei bittet Personen, die zur Tatzeit Beobachtungen gemacht haben, sich beim Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu melden.

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