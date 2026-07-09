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Polizei Bielefeld

POL-BI: LKW-Fahrer ausgeraubt - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Ummeln- Am Mittwochabend, 08.07.2026, sollen Täter einen LKW-Fahrer ausgeraubt haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 18:40 Uhr nahmen Anwohner der Erpestraße Schussgeräusche wahr und informierten die Polizei. Polizisten trafen am Einsatzort auf einen 36-jährigen LKW-Fahrer, der äußerte, soeben von mehreren Personen unter Vorhalt einer Waffe ausgeraubt worden zu sein. Die mutmaßlichen Täter sollen anschließend mit der LKW-Ladung in einem Fahrzeug geflüchtet sein. Es soll zu einer Schussabgabe gekommen sein, wobei niemand verletzt wurde.

Durch die Kriminalpolizei wurden die Spuren am Tatort gesichert. Zudem befanden sich ein Hubschrauber sowie ein Diensthund im Einsatz. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Räubern verlief negativ. Die Ermittlungen laufen weiter auf Hochtouren.

Die Polizei bittet Personen, die zur Tatzeit Beobachtungen gemacht haben, sich beim Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu melden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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