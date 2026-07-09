Polizei Bielefeld

POL-BI: Rechts und links verwechselt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Sennestadt- Am Mittwoch, 08.07.2026, kontrollierten Polizisten einen alkoholisierten PKW-Fahrer, nachdem er wiederholt den Fahrtrichtungsanzeiger falsch setzte. Er konnte keinen Führerschein vorzeigen.

Eine Streifenwagenbesatzung befuhr, gegen 01:55 Uhr, die Krackser Straße in Richtung Verler Straße. Dabei fiel den Beamten ein Audi A1 auf, der ebenfalls in Richtung Verler Straße fuhr. Der Fahrer blinkte an der Lichtzeichenanlage nach links, bog jedoch nach rechts ab und fuhr weiter in Richtung Eckardsheim. In Höhe des Semmelweisweg blinkte er diesmal rechts, bog stattdessen aber nach links ab.

Bei der folgenden Kontrolle kam den Polizisten aus dem Fahrzeug starker Alkoholgeruch entgegen. Der 25-jährige Fahrer aus Bielefeld reagierte zunächst auf Ansprache nicht und konnte auch keinen Führerschein vorzeigen. Schließlich gab er zu, etwas Alkohol konsumiert zu haben und stieg schwerfällig aus dem Audi aus. Der anschließende Alkoholvortest verlief positiv.

Ein Arzt entnahm ihm im Krankenhaus eine Blutprobe. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und dem Fahrzeughalter ausgehändigt, gegen den ein Strafverfahren wegen des Zulassens des Führens eines Kfz ohne Fahrerlaubnis eingeleitet wurde.

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