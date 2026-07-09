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Polizei Bielefeld

POL-BI: U-Haft: Fahrraddieb an der "Tüte" geortet

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Eine Bielefelderin ortete einen Fahrraddieb am Dienstagabend, 07.07.2026, im Bereich der Stadtbahnhaltestelle "Hauptbahnhof" an der Herbert-Hinnendahl-Straße.

Zwischen 21:05 Uhr und 21:10 Uhr stellte eine 34-jährige Bielefelderin ihr Mountainbike an einem Supermarkt an der Teutoburger Straße ab und sicherte es mit einem Kettenschloss an einem Fahrradständer. Als sie ihr Rad nach dem Einkauf wieder aufsuchte, war es bereits gestohlen. Über einen GPS-Tracker ortete sie ihr gold und rot lackiertes Fahrrad in der Herbert-Hinnendahl-Straße und informierte die Polizei.

Die Beamten konnten vor Ort einen polizeibekannten 40-jährigen Mann mit deutscher und kasachischer Staatsangehörigkeit und ohne einen festen Wohnsitz antreffen. Der 40-Jährige hielt sich an der dortigen Grünfläche auf und führte das Fahrrad mit sich.

Die Bielefelderin erhielt ihr Fahrrad zurück. Der Dieb wurde zunächst vorläufig festgenommen und am Mittwochnachmittag, 08.07.2026, einem Haftrichter beim Amtsgericht Bielefeld vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 40-Jährigen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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