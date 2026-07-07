Polizei Bielefeld

POL-BI: Passant nach Streitigkeiten über den Fuß gefahren

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Ein 36-Jähriger aus dem Kreis Gütersloh soll am Freitag, 03.07.2026, einen 27-jährigen Bielefelder in der Hegelstraße leicht verletzt haben. Zuvor soll der ältere Mann, wegen seines freilaufenden Hundes, mit einem Paketboten in einen verbalen Streit geraten sein.

Gegen 09:00 Uhr wurde der 27-Jährige auf den lautstarken Streit zwischen dem Fahrer eines VW Touareg und einem 49-jährigen Mitarbeiter eines Paketdienstes aufmerksam. Im weiteren Verlauf soll sich der 36-jährige SUV-Fahrer gegenüber dem 27-Jährigen aggressiv verhalten haben. Als der Fahrer in seinen SUV stieg und rangierte, soll ein Rad einen Fuß des Passanten überrollt haben. Nach der Aussage des verletzten Fußgängers fuhr der Autofahrer davon, ohne sich um ihn zu kümmern.

Der Fußgänger benötigte vor Ort keine medizinische Hilfe und beabsichtigte, gegebenenfalls einen Arzt aufzusuchen. Während der Unfallaufnahme kehrte der SUV-Fahrer in die Hegelstraße zurück.

Nach der Aussage des 36-Jährigen, sei ihm der 27-Jährige vor das Auto gelaufen. Bevor er schließlich weitergefahren sei, habe er sich bei dem Mann entschuldigt. Die gerufenen Streifenbeamten nahmen eine Anzeige wegen eines unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle auf und beschlagnahmten den Führerschein des Autofahrers.

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