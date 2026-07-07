Polizei Bielefeld

POL-BI: Mit Kastenwagen in den Gegenverkehr

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Kirchdornberg - Ein Fahrer geriet mit seinem Klein-Lkw am Montag, 06.07.2026, auf der Straße Twellbachtal in den Gegenverkehr und verursachten einen Sachschaden. Einen Führerschein konnte er nicht vorweisen.

Der 62-jährige Steinhagener fuhr gegen 16:50 Uhr mit seinem VW Crafter auf der Straße Twellbachtal. Nach ersten Erkenntnissen lenkte er den Wagen aus einer Unachtsamkeit heraus nach links.

Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Ford Focus zusammen. Die beiden Fahrer blieben unverletzt.

An den Fahrzeugen entstanden Kratzer im Bereich der Stoßstangen.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.250 Euro.

Der 63-Jährige konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen, da er seinen Führerschein für vier Wochen abgeben musste.

Die Polizisten untersagten dem 62-Jährigen die Weiterfahrt bis zum Ablauf der Frist und erstatteten Anzeige gegen den Steinhagener wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis

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