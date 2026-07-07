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Polizei Bielefeld

POL-BI: Warnung vor betrügerischen Käufern

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Täter gelangten am Montag, 06.07.2026, über ein Online-Geschäft an die Bankdaten eines Bielefelders und darüber an sein Geld.

Ein Bielefelder bot in einem Online-Verkaufsportal Ware zum Verkauf an. Auf sein Inserat meldete sich bei ihm ein Interessent, der behauptete, dass die Bezahlfunktion des Online-Zahlungsdienstes nicht funktioniere. Deshalb sandte der vermeintliche Kaufinteressent dem Bielefelder eine E-Mail mit einem Link. Über diesen Link gab er dann seine Zugangsdaten für sein Bankkonto an und schickte zur Autorisierung ein Lichtbild seines Führerscheins mit. Wenig später bemerkte der Bielefelder, dass bereits zwei unberechtigte höhere Geldbeträge von seinem angegebenen Konto abgebucht worden waren. Die Täter hatten zudem versucht, sein Überweisungslimit zu erhöhen. Unverzüglich änderte er seine Zugangsdaten und erstattete bei der Polizei eine Strafanzeige.

Die Polizei erinnert: Seien Sie misstrauisch, wenn Sie- als Verkäufer - ihre Kontodaten preisgeben sollen!

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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