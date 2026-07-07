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Polizei Bielefeld

POL-BI: Vorsicht vor Voice Phising

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Die Polizei warnt vor betrügerischen Anrufen mit einer Bandansage im Namen eines bekannten Onlineversandhandels. Ziel ist es, an sensible Daten zu gelangen.

Ein Bielefelder erstattete jetzt bei der Polizei eine Strafanzeige. Am Freitagmittag, 26.06.2026, hatte er einen Anruf erhalten und eine offensichtlich von einem Band abgespielte Frauenstimme behauptete, dass er bei dem Onlineversandhandel zwei Laptops bestellt habe. Deshalb sollen nun 700 Euro bei ihm abgebucht werden. Der Bielefelder beendete daraufhin sofort das Telefonat, da er den Betrugsversuch erkannte.

Bei der Betrugsvariante wird der Angerufene ansonsten aufgefordert, um die genannte Zahlung zu stoppen, eine Taste am Telefon zu drücken. Anschließend übernimmt ein Täter das Gespräch und versucht, das Opfer zur Herausgabe seiner sensiblen Daten zu bewegen.

Denken Sie daran, geben Sie niemals persönliche und finanzielle Daten preis!

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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