POL-BI: Vorsicht vor Voice Phising
Bielefeld (ots)
HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Die Polizei warnt vor betrügerischen Anrufen mit einer Bandansage im Namen eines bekannten Onlineversandhandels. Ziel ist es, an sensible Daten zu gelangen.
Ein Bielefelder erstattete jetzt bei der Polizei eine Strafanzeige. Am Freitagmittag, 26.06.2026, hatte er einen Anruf erhalten und eine offensichtlich von einem Band abgespielte Frauenstimme behauptete, dass er bei dem Onlineversandhandel zwei Laptops bestellt habe. Deshalb sollen nun 700 Euro bei ihm abgebucht werden. Der Bielefelder beendete daraufhin sofort das Telefonat, da er den Betrugsversuch erkannte.
Bei der Betrugsvariante wird der Angerufene ansonsten aufgefordert, um die genannte Zahlung zu stoppen, eine Taste am Telefon zu drücken. Anschließend übernimmt ein Täter das Gespräch und versucht, das Opfer zur Herausgabe seiner sensiblen Daten zu bewegen.
Denken Sie daran, geben Sie niemals persönliche und finanzielle Daten preis!
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