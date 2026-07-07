Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen gesucht: Duo auf E-Scooter greift Mann an

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Stieghorst - Die Polizei Bielefeld sucht zwei unbekannte Männer, die am Montag, 06.07.2026, einen Bielefelder in der Brokstraße angegriffen haben.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand hielt sich ein 53-jähriger Bielefelder gegen 16:20 Uhr auf der Brokstraße, im Bereich zwischen Elpke und Greifswalder Straße, auf. Als zwei Männer auf einem E-Scooter an ihm vorbeifuhren, soll einer von ihnen unvermittelt eine Plastikflasche auf den Bielefelder geworfen haben.

Der 53-Jährige lief dem Duo hinterher, um den Werfer zur Rede zu stellen. Als er die Zwei eingeholt hatte, zückte der zweite Mann ein Pfefferspray und sprühte es dem Bielefelder in das Gesicht.

Nach der Tat flüchtete das Duo in Richtung Schweriner Straße. Ein Mann soll kurze blonde Haare haben. Bei der Tat trug er ein weißes T-Shirt und eine helle Jeans. Der zweite Mann soll kurze braune Haare haben und trug einen grauen Pullover.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu den beschriebenen Männern beim Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0.

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