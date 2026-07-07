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Polizei Bielefeld

POL-BI: Radfahrer wirft im Streit mit Außenspiegel-Abdeckung

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Heepen - Am Montag, 06.07.2026, kam es zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw-Fahrer. Die Beteiligten gerieten daraufhin in einen Streit.

Gegen 16:00 Uhr fuhren beide Männer auf der Potsdamer Straße in Richtung Am Postweg. Der 31-jährige Pedelecfahrer nutzte den Radweg. Seinen Angaben zufolge überholte ihn kurz vor der Einmündung Heeperholz ein Pkw-Fahrer so dicht, dass er seitlich touchiert wurde. Als ihn der 31-Jährige zur Rede stellen wollte, habe ihn der Autofahrer beleidigt. Daraufhin habe der Radfahrer die Abdeckung des Außenspiegels abgeschlagen und in den Pkw geworfen.

Als der Pedelecfahrer ankündigte, die Polizei zu verständigen, entgegnete der Autofahrer, dass er keine Polizei benötige und flüchtete vom Unfallort.

Polizeibeamte ermittelten den 68-jährigen Fahrer aus Bielefeld und nahmen seine Aussage zu Protokoll. Demnach habe der Bielefelder den Radfahrer mit seinem VW Golf mit ausreichendem Seitenabstand überholt. Als er anschließend an einer roten Ampel hielt, ließ sich der Radfahrer bewusst gegen sein Auto fallen. Dann sei der Pedelecfahrer verbal aggressiv geworden. Mehrmals habe er versucht, ihn über die Beifahrerseite zu schlagen. Als dies misslang, brach er die Außenspiegel-Abdeckung ab und warf damit nach ihm.

Dann sei es der Radfahrer gewesen, der keine Polizei verständigen wollte, woraufhin der Golffahrer davonfuhr.

Die Männer erstatteten wechselseitige Anzeigen wegen Unfallflucht beziehungsweise einer Körperverletzung und einer Sachbeschädigung am Auto.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der 0521/545-0 zu melden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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