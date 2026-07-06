Polizei Bielefeld

POL-BI: Handy und Schmuck gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Gadderbaum - Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs am Freitag, 03.07.2026. Der Täter entkam mit seiner Beute vom Tatort an der Straße Am Wellenkotten.

Zwischen 07:00 Uhr und 15:30 Uhr brach der unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Am Wellenkotten, in Höhe Freiligrathstraße, ein. Er hebelte ein Küchenfenster auf, durchsuchte die Wohnung nach Wertsachen und stahl ein Handy und Schmuck.

Anschließend entkam der Täter in eine unbekannte Richtung. Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

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