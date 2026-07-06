POL-BI: E-Scooter-Fahrer macht sich strafbar
Bielefeld (ots)
HC/ Bielefeld- Mitte- Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht am Freitag, 03.07.2026, einen flüchtigen E-Scooter-Fahrer sowie Zeugen.
Ein unbekannter E-Scooter-Fahrer befuhr gegen 12:55 Uhr den Gehweg der Feilenstraße, vom Willy-Brandt-Platz kommend in Richtung Bahnhofstraße, entgegen der Fahrtrichtung. An der Stichstraße, die von der Feilenstraße zur Zimmerstraße führt, fuhr er gegen den dort wartenden Mercedes eines 53-jährigen Bielefelders, der beabsichtigte auf die Feilenstraße abzubiegen. Der E-Scooter-Fahrer stieß mit der Front gegen den PKW, stürzte auf die Motorhaube, richtete sich direkt wieder auf und fuhr in Richtung Hautbahnhof davon.
Der männliche Fahrer soll kurze blonde bis braune Haare haben. Er war mit einem schwarzen T-Shirt mit blauem Aufdruck auf dem Rücken und schwarzen Shorts bekleidet. Er fuhr einen dunkel-grauen E-Scooter, an dem sich ein blaues Kennzeichen befand.
Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall sowie dem E-Scooter-Fahrer geben können, werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu wenden.
Achtung: Wer als E-Scooter-Fahrer vom Unfallort flüchtet macht sich strafbar! Je nach Schadenshöhe oder möglichen Personenschäden drohen dem Flüchtigen Geldstrafen sowie der Entzug der Fahrerlaubnis!
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