Polizei Bielefeld

POL-BI: Dooring-Unfall mit Zehnjährigem

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Ehlentruper Weg wurde am Freitag, 03.07.2026, ein Junge leicht verletzt, weil er von einem Autofahrer beim Aussteigen übersehen wurde.

Der zehnjährige Bielefelder fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Ehlentruper Weg in Richtung Innenstadt. Als er an einem seitlich geparkten Skoda Yeti vorbeifuhr, öffnete der Fahrer plötzlich die Tür. Der Fahrradlenker blieb an der Fahrzeugtür hängen, wodurch der Junge stürzte und sich leicht verletzte.

Der Fahrer, ein 60-jähriger Bielefelder, kümmerte sich um den Jungen, bis Rettungskräfte eintrafen. Nach einer ersten Versorgung wurde er an seine Mutter übergeben.

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