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Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizei lobt jugendliche Zeugen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Durch das vorbildliche Verhalten mehrerer Jugendlicher, die am Samstag, 20.06.2026 einen Räuber verfolgten, konnte der Täter von Polizisten festgenommen werden.

Mehrere Jugendliche spielten gegen 19:00 Uhr auf dem Spielplatz an der Teichstraße Fußball. Sie bemerkten in der Nähe einen Mann, der einen anderen Mann mehrfach mit der Faust ins Gesicht schlug. Sie versuchten weitere Schläge durch lautes Rufen zu unterbinden und als dies nicht gelang, riefen sie die Polizei. Als der Täter mit der geraubten Beute den Tatort verließ, folgten die Zeugen ihm im sicheren Abstand und gaben den Standort laufend telefonisch an die Polizei durch.

Die Beamten konnten den Räuber an der Herforder Straße anhand der von den Zeugen durchgegebenen Personenbeschreibung erkennen und vorläufig festnehmen.

Rettungskräfte brachten das verletzte 46-jährige Opfer zur weiteren ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus. Ein Arzt entnahm dem angetrunkenen 54-jährigen Täter mit litauischer Staatsangehörigkeit auf der Polizeiwache eine Blutprobe. Ein Strafverfahren ist eingeleitet.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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