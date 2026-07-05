POL-BI: POL-BI: Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger und Flucht
Bielefeld (ots)
Ko/Bielefeld-Baumheide
Am 04.07.2026, gegen 21:35 Uhr, kam es am Rabenhof, in Höhe der Hausnummer 71, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Pkw.
Der 15-jährige Fußgänger hatte versucht die Fahrbahn des Rabenhofs zu überqueren und wurde dabei von einem weißen Pkw erfasst. Der Jugendliche stürzte zu Boden und der Pkw flüchtete von der Unfallstelle in Richtung Herforder Straße, ohne sich um den verletzten Jungen zu kümmern.
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