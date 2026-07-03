POL-BI: Nachtrag zu: Vermisste Frau - Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Ein bisher unbekannter Täter brach in der Nacht auf Donnerstag, 02.07.2026, in ein Schuhgeschäft an der Arndtstraße, Ecke Elsa-Brändström-Straße, ein und nahm einige Paare an sich. Am Donnerstagmorgen musste die Besitzerin des Ladens feststellen, dass über ein rückwärtiges Fenster in ihr Geschäft eingebrochen worden war. Nach ersten Erkenntnissen nahm der Einbrecher ...

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