Polizei Bielefeld

POL-BI: Vermisste Frau - Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche

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Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Seit Donnerstag, 02.07.2026, wird in Bielefeld die 46-jährige Ylva Sophie B. vermisst. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach ihr.

Die Gesuchte wurde gegen 12:00 Uhr letztmalig an der Straße Auf dem Langen Kampe in Bielefeld gesehen und wird seitdem vermisst.

Sie ist 175 cm groß, schlank, hat lange, glatte, braune Haare, trägt eine Brille und führt vermutlich einen sandfarbenen Superdry Rucksack in Tarnmuster mit sich. Die Vermisste ist auf Medikamente angewiesen.

Die polizeiliche Fahndung führte bislang noch nicht zum Auffinden von Ylva Sophie B..

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 11 unter 0521/545-0 zu wenden.

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