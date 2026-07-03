Polizei Bielefeld

POL-BI: Fünf Fahrräder suchen ihre Besitzer

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Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Meller Straße entdeckte am Mittwoch, 01.07.2026, mehrere Fahrräder und E-Scooter in einem nicht zugewiesenen Kellerraum.

Von drei E-Scootern sowie drei Fahrrädern konnten die Besitzer ermittelt werden, da sie zum Teil als gestohlen gemeldet worden waren.

Gesucht werden die Eigentümer folgender Fahrräder:

- Rennrad der Marke Scandium Danger in rot / weiß

- Klapprad der Marke AluBike in silber

- E-Bike der Marke Hyuhome in weiß

- E-Bike der Marke Prophete in schwarz (ohne Sattel)

- E-Bike der Marke Focus in schwarz (nur der Rahmen)

Wer die Fahrräder gestohlen hat, ist noch unklar. Es wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls und Hehlerei eingeleitet.

Besitzer können sich unter der 0521/545-0 beim Kriminalkommissariat 13 melden. Gegen Vorlage eines Eigentumsnachweises werden ihnen die Fahrräder ausgehändigt.

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