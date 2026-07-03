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Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher hat es auf Schuhe abgesehen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ein bisher unbekannter Täter brach in der Nacht auf Donnerstag, 02.07.2026, in ein Schuhgeschäft an der Arndtstraße, Ecke Elsa-Brändström-Straße, ein und nahm einige Paare an sich.

Am Donnerstagmorgen musste die Besitzerin des Ladens feststellen, dass über ein rückwärtiges Fenster in ihr Geschäft eingebrochen worden war. Nach ersten Erkenntnissen nahm der Einbrecher einige Schuhe und Einlagen an sich und flüchtete damit aus dem Geschäft. Wie viele es genau waren, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Auf seiner Flucht verlor der Täter diverse Einlagen. Damit hinterließ er eine Spur in Richtung Bahndamm. Vermutlich verlief seine Fluchtroute parallel zu den Bahngleisen in Richtung Friedenstraße.

Die ersten Befragungen ergaben, dass eine Anwohnerin gegen 02:00 Uhr nachts die Alarmanlage des Schuhgeschäfts hörte. Die Polizei verständigte sie jedoch nicht.

Die Polizei appelliert, verdächtige Beobachtungen umgehend mitzuteilen. Wählen Sie den Notruf 110, wenn Sie verdächtige Geräusche, Personen oder Fahrzeuge bemerken. Nur so können zeitnah Fahndungsmaßnahmen eingeleitet werden.

Hinweise zu dem Täter nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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