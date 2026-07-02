Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrunkener will Unfallwagen wegschieben

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Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Dornberg - Ein Bielefelder verursachte am Mittwoch, 01.07.2026, einen Unfall auf der Wertherstraße mit schwerem Sachschaden und versuchte sich vom Unfallort zu entfernen.

Gegen 23:30 Uhr fiel der 67-jährige Fahrer einem Zeugen auf, da er in mit seinem Mercedes Sprinter in Schlangenlinien über die Wertherstraße stadtauswärts fuhr. Nach der Einmündung zur Zittauer Straße kollidierte er mit einem Seat Leon, der am Straßenrand geparkt worden war.

Weiter konnte der Zeuge beobachten, dass der Bielefelder versuchte, seinen Wagen wegzuschieben. Doch schon nach kurzer Zeit trafen die alarmierten Polizeibeamten am Unfallort ein.

Auf die Polizisten machte der 67-Jährige einen stark alkoholisierten Eindruck und im Mercedes entdeckten sie mehrere Alkoholflaschen. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten, woraufhin sie eine Blutentnahme anordneten.

Der Mercedes Sprinter wies starke Beschädigungen über die gesamte Beifahrerseite auf und die Vorderachse war gebrochen. Er musste abgeschleppt werden.

Am Seat Leon waren Schäden über die gesamte Fahrerseite entstanden. Zwischen den Fahrzeugen lagen Trümmerteile auf der Fahrbahn.

Die Beamten stellten den Mercedes sicher.

Sie schätzten den Sachschaden auf etwa 27.500 Euro.

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