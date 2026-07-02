PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrunkener will Unfallwagen wegschieben

POL-BI: Betrunkener will Unfallwagen wegschieben
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Dornberg - Ein Bielefelder verursachte am Mittwoch, 01.07.2026, einen Unfall auf der Wertherstraße mit schwerem Sachschaden und versuchte sich vom Unfallort zu entfernen.

Gegen 23:30 Uhr fiel der 67-jährige Fahrer einem Zeugen auf, da er in mit seinem Mercedes Sprinter in Schlangenlinien über die Wertherstraße stadtauswärts fuhr. Nach der Einmündung zur Zittauer Straße kollidierte er mit einem Seat Leon, der am Straßenrand geparkt worden war.

Weiter konnte der Zeuge beobachten, dass der Bielefelder versuchte, seinen Wagen wegzuschieben. Doch schon nach kurzer Zeit trafen die alarmierten Polizeibeamten am Unfallort ein.

Auf die Polizisten machte der 67-Jährige einen stark alkoholisierten Eindruck und im Mercedes entdeckten sie mehrere Alkoholflaschen. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten, woraufhin sie eine Blutentnahme anordneten.

Der Mercedes Sprinter wies starke Beschädigungen über die gesamte Beifahrerseite auf und die Vorderachse war gebrochen. Er musste abgeschleppt werden.

Am Seat Leon waren Schäden über die gesamte Fahrerseite entstanden. Zwischen den Fahrzeugen lagen Trümmerteile auf der Fahrbahn.

Die Beamten stellten den Mercedes sicher.

Sie schätzten den Sachschaden auf etwa 27.500 Euro.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 01.07.2026 – 14:47

    POL-BI: Unfall: Zu zweit auf einem E-Scooter

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Ein Mädchen und ein Junge fuhren am Dienstagabend, 30.06.2026, gemeinsam auf einem E-Scooter in die falsche Richtung und kollidierten mit einem Radfahrer. Gegen 21:00 Uhr befuhr ein 39-jähriger Bielefelder mit seinem Pedelec einen Weg der Heeper Fichten, um schließlich den Radweg entlang der Eckendorfer Straße, in Richtung Leineweberring, weiterzufahren. Als er auf den Radweg ...

    mehr
  • 01.07.2026 – 12:07

    POL-BI: Kind als Abholer eingesetzt

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Ummeln - Eine Bielefelderin ist am Dienstag, 30.06.2026, Opfer eines Schockanrufs geworden. Die Täter schickten einen etwa zehnjährigen Jungen als Abholer zu ihrem Haus an der Buchenstraße. Die Seniorin erhielt gegen Mittag einen Anruf, in dem ihr mittgeteilt wurde, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte. Eine Frau und ihr Kleinkind seien schwer verletzt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren