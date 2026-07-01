Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall: Zu zweit auf einem E-Scooter

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Ein Mädchen und ein Junge fuhren am Dienstagabend, 30.06.2026, gemeinsam auf einem E-Scooter in die falsche Richtung und kollidierten mit einem Radfahrer.

Gegen 21:00 Uhr befuhr ein 39-jähriger Bielefelder mit seinem Pedelec einen Weg der Heeper Fichten, um schließlich den Radweg entlang der Eckendorfer Straße, in Richtung Leineweberring, weiterzufahren. Als er auf den Radweg einbog, kollidierten ein Mädchen und ein Junge auf einem E-Scooter mit ihm, die den Radweg in die falsche Richtung nutzten. Der Radfahrer und die Jugendlichen stürzten und erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden vor Ort medizinisch versorgt und für die weitere Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Ein Zeuge teilte den Polizisten mit, dass die Zwei sehr zügig und unvorsichtig gefahren sein und nahezu ungebremst mit dem Radfahrer zusammenstießen. Es besteht zudem der Verdacht, dass der E-Scooter schneller als die zulässigen 20 km/h fuhr und wurde daher sichergestellt.

Die Polizei erinnert: E-Scooter dürfen immer nur von einer Person genutzt werden!

Weitere polizeiliche Infos zur E-Scooter-Nutzung finden Sie hier: https://polizei.nrw/e-scooter

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