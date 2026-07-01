PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall: Zu zweit auf einem E-Scooter

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Ein Mädchen und ein Junge fuhren am Dienstagabend, 30.06.2026, gemeinsam auf einem E-Scooter in die falsche Richtung und kollidierten mit einem Radfahrer.

Gegen 21:00 Uhr befuhr ein 39-jähriger Bielefelder mit seinem Pedelec einen Weg der Heeper Fichten, um schließlich den Radweg entlang der Eckendorfer Straße, in Richtung Leineweberring, weiterzufahren. Als er auf den Radweg einbog, kollidierten ein Mädchen und ein Junge auf einem E-Scooter mit ihm, die den Radweg in die falsche Richtung nutzten. Der Radfahrer und die Jugendlichen stürzten und erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden vor Ort medizinisch versorgt und für die weitere Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Ein Zeuge teilte den Polizisten mit, dass die Zwei sehr zügig und unvorsichtig gefahren sein und nahezu ungebremst mit dem Radfahrer zusammenstießen. Es besteht zudem der Verdacht, dass der E-Scooter schneller als die zulässigen 20 km/h fuhr und wurde daher sichergestellt.

Die Polizei erinnert: E-Scooter dürfen immer nur von einer Person genutzt werden!

Weitere polizeiliche Infos zur E-Scooter-Nutzung finden Sie hier: https://polizei.nrw/e-scooter

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 01.07.2026 – 12:07

    POL-BI: Kind als Abholer eingesetzt

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Ummeln - Eine Bielefelderin ist am Dienstag, 30.06.2026, Opfer eines Schockanrufs geworden. Die Täter schickten einen etwa zehnjährigen Jungen als Abholer zu ihrem Haus an der Buchenstraße. Die Seniorin erhielt gegen Mittag einen Anruf, in dem ihr mittgeteilt wurde, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte. Eine Frau und ihr Kleinkind seien schwer verletzt ...

    mehr
  • 01.07.2026 – 11:38

    POL-BI: Müllwerker und Krankentransportfahrerin bestohlen

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Ein Dieb nutzte am Dienstag, 30.06.2026, die Gunst der Stunde und stahl Wertsachen aus einem Krankentransportwagen und einem Wagen der Müllabfuhr. Die Polizei sucht Zeugen. Zwischen 06:35 Uhr und 06:40 Uhr half die Fahrerin eines Krankentransportwagens einer Rollstuhlfahrerin in der Goldstraße aus dem Transporter. Dies nutzte der unbekannte Dieb, um aus dem unverschlossenen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren