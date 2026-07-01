Polizei Bielefeld

POL-BI: Vom Handy abgelenkt: Fahrerin kommt von der Straße ab

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Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brönninghausen - Am Dienstag, 30.06.2026, verlor eine Pkw-Fahrerin auf der Bechterdisser Straße die Kontrolle über ihren Wagen und kollidierte mit einem Baum. Bei dem Unfall trug sie leichte Verletzungen davon.

Die 29-jährige Bielefelderin fuhr mit ihrem Toyota Yaris gegen 21:40 Uhr auf der Bechterdisser Straße in Richtung Ostring. Nach eigenen Angaben sei sie durch die Bedienung ihres Smartphones kurz abgelenkt gewesen.

Dabei kam der Toyota nach rechts von der Straße ab, kollidierte mit einem Baum und schleuderte auf die Fahrbahn zurück.

Rettungskräfte brachten sie zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus.

Der Toyota musste abgeschleppt werden.

Polizisten schätzten den Sachschaden auf etwa 21.000 Euro.

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