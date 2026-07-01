Polizei Bielefeld

POL-BI: Müllwerker und Krankentransportfahrerin bestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Ein Dieb nutzte am Dienstag, 30.06.2026, die Gunst der Stunde und stahl Wertsachen aus einem Krankentransportwagen und einem Wagen der Müllabfuhr. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 06:35 Uhr und 06:40 Uhr half die Fahrerin eines Krankentransportwagens einer Rollstuhlfahrerin in der Goldstraße aus dem Transporter. Dies nutzte der unbekannte Dieb, um aus dem unverschlossenen Fahrzeug eine Tasche samt Portemonnaie zu stehlen.

Gegen 08:30 Uhr befand sich zudem ein Mitarbeiter der Umweltbetriebe mit seinem Fahrzeug in der Stresemannstraße für die Leerung von Abfallbehältern. Ein Dieb nutzte einen unachtsamen Moment des Mannes und stahl durch die geöffnete Seitenscheibe, das auf dem Beifahrersitz befindliche Portemonnaie und ein Handy.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Taten oder zu tatverdächtigen Personen beim Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0.

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