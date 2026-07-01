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Polizei Bielefeld

POL-BI: Bei Aquaplaning: Unfall mit Autotransporter auf der A 2

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - BAB 2 - Oelde - Zwischen den Anschlussstellen Oelde und Herzebrock-Clarholz ist ein beladener Anhänger bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 30.06.2026, umgestürzt. Der 31-jährige Fahrer und sein 18-jähriger Beifahrer, beide aus Spanien, blieben unverletzt. Ein Havariekommissar und Autobahnpolizisten schätzten den Sachschaden auf 350.000 Euro.

Gegen 17:35 Uhr war der 31-Jährige mit seinem Autotransporter bei Starkregen in Richtung Hannover unterwegs. Zeugen beschrieben, dass sich der, mit Autos beladene, Anhänger seitlich stark aufschaukelte. In der Folge löste sich der Anhänger vom Zugfahrzeug und kippte in den Straßengraben. Der Scania Lkw kam auf dem linken und mittleren Fahrstreifen, quer zur Fahrbahn, zum Stillstand und bleib fahrbereit.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die A 2 in Richtung Hannover zeitweise komplett gesperrt werden. Zwei Autokräne waren im Einsatz, um den Anhänger aufzurichten. Die Unfallstelle war gegen 22:45 Uhr geräumt. Es bildete sich ein Rückstau von circa vier Kilometer.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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