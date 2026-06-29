Polizei Bielefeld

POL-BI: Mehrere Ladendiebstähle am Freitag: Zwei Täter gehen in Haft

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Freitagnachmittag, 26.06.2026, wurden bei drei Diebstählen in der Innenstadt Täter überführt. Gegen die beiden Täter wurde im beschleunigten Verfahren die Hauptverhandlungshaft angeordnet.

Gegen 15:00 Uhr wurde ein 25-jähriger Mann von einem Ladendetektiv in einer Drogerie dabei gesehen, wie er diverse Hygieneartikel einsteckt und flüchtete. Der Mitarbeiter nahm die Verfolgung auf und stellte den Mann ohne festen Wohnsitz in einem benachbarten Geschäft.

Streifenbeamte kamen hinzu und fanden bei dem Ladendieb das Diebesgut und eine pulverartige Substanz. Er räumte ein sie zur Herstellung von Crack zu benötigen.

Ein Haftrichter ordnete gegen den polizeibekannten, drogenabhängigen Mann mit marokkanischer Staatsangehörigkeit noch am selben Tag die Hauptverhandlungshaft an.

In einer Drogerie eines Einkaufzentrums an der Bahnhofstraße stellte ein Ladendetektiv gegen 15:15 Uhr einen weiteren Täter. Der 45-jährige Bulgare hatte sich Parfüm und Schmuck eingesteckt. Polizeibeamte eröffneten ein Strafverfahren gegen den polizeibekannten Mann.

Gegen 16:45 Uhr wurde der 45-Jährige ohne festen Wohnsitz in einem Bekleidungsgeschäft an der Bahnhofstraße erneut gefasst. Ein Ladendetektiv erwischte ihn mit Ware im dreistelligen Wert, die er in einen Rucksack gesteckt hatte.

Hinzugerufene Polizisten fanden bei seiner Durchsuchung ein Messer in der Hosentasche.

Kriminalbeamte regten die Vorführung des Mannes an, da er bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten aufgefallen war. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er einem Haftrichter vorgeführt, der die Hauptverhandlungshaft im beschleunigten Verfahren anordnete.

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