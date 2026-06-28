POL-BI: Vermisste 66-jährige Frau wohlbehalten in Bielefeld angetroffen

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Brackwede - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 26.06.2026, nahm die Polizei dank eines Zeugenhinweises einen polizeibekannten Einbrecher noch in Tatortnähe fest. Gegen 03:00 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei einen Einbruch in einen Baumarkt in der Straße Am Tüterbach. Der Täter war gewaltsam über ein Fenster in das Gebäude gelangt, hatte dort eine Hacke und 92 Schachteln ...

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