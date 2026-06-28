Polizei Bielefeld

POL-BI: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 66-jähriger Frau

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

(fl) Bielefeld, Senne/Brackwede- Die Polizei Bielefeld bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach der 66-jährigen Gabriela Maria J.. Die Vermisste hat am 27.06.2026 gegen 16:00 Uhr die Einrichtung in Senne, in der sie wohnt, verlassen. Sie wollte mit dem Bus nach Brackwede fahren und wurde von einem Mitarbeiter auch an der entsprechenden Haltestelle gesehen. Frau J. ist sehr verwirrt und desorientiert, sie würde es nicht schaffen, eigenständig zur Einrichtung zurück zu finden. Suchmaßnahmen in Senne und Brackwede und eine Abfrage in den Krankenhäusern erbrachten bisher keinen Erfolg. Das beigefügte Foto ist bereits älter, Frau J. hat mittlerweile kürzere, ca. 10cm lange ungepflegte Haare. Sie ist ca. 1,75m groß und hat eine normale Figur. Sie trägt eine dunkelgraue Jogginghose, ein helles T-Shirt mit einer Aufschrift und dunkle Filzhausschuhe mit Klettverschlüssen. Da sie nicht so gut gehen kann, benötigt sie normalerweise einen Rollator, den sie aber nicht mitgenommen hat. Sollten Sie Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort der Vermissten haben, melden Sie sich bitte bei dem Polizeipräsidium Bielefeld unter der Telefonnummer: 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell