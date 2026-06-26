Polizei Bielefeld

POL-BI: Baumarkt-Einbrecher gestellt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Brackwede - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 26.06.2026, nahm die Polizei dank eines Zeugenhinweises einen polizeibekannten Einbrecher noch in Tatortnähe fest.

Gegen 03:00 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei einen Einbruch in einen Baumarkt in der Straße Am Tüterbach. Der Täter war gewaltsam über ein Fenster in das Gebäude gelangt, hatte dort eine Hacke und 92 Schachteln Zigaretten an sich genommen. Die Polizei konnte den flüchtenden Mann mit seiner Beute noch im Nahbereich aufgreifen.

Der polizeibekannte 53-jährige Bielefelder mit türkischer Staatsangehörigkeit wurde vorläufig festgenommen und muss sich nun für den Einbruch verantworten.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell