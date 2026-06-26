Polizei Bielefeld

POL-BI: Staatsschutz ermittelt zu Besetzung des Hermannsdenkmals

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Detmold - Der Staatsschutz hat die Ermittlungen zu der Aktion am Hermannsdenkmal am Sonntag, 21.06.2026, aufgenommen und gibt erste Ergebnisse bekannt.

Als Haupttatverdächtige gelten ein 21-Jähriger ohne festen Wohnsitz und ein 24-jähriger Mann aus Schkopau in Sachsen-Anhalt. Den beiden Männern werden unter anderem Hausfriedensbruch und Verstöße gegen das Versammlungsgesetz und das Sprengstoffgesetz vorgeworfen. Bei dem 21-Jährigen wird ebenfalls ein Verstoß gegen das Waffengesetz geprüft.

Wie die Polizei Lippe bereits berichtete, hatten sich am Sonntag, 21.06.2026, gegen 11:00 Uhr, mehrere vermummte Personen Zutritt zum Hermannsdenkmal verschafft. Die Personen, die vermutlich der Identitären Bewegung angehören, bestiegen das Denkmal, zündeten unerlaubt Pyrotechnik und rollten Banner vom Balkon des Hermanns aus. Anschließend flüchtete ein Großteil der Gruppe.

Lippische Polizeibeamte trafen auf dem Denkmal zwei Männer an. Der 24-jährige Mann aus Schkopau befand sich auf der Plattform und trug einen Klettergürtel um seine Taille. Er verhielt sich der Polizei gegenüber unkooperativ und bekam einen Platzverweis.

Ein weiterer Mann, der 21-Jährige ohne festen Wohnsitz, war oberhalb des Balkons auf das Denkmal geklettert. Dort verblieb er, an Seilen gesichert, über mehrere Stunden. Er verhielt sich gegenüber den Polizeibeamten ebenfalls unkooperativ. Gegen 17:00 Uhr stieg er selbständig vom Denkmal herab.

Auf dem Balkon fanden die Beamten Taschen mit Kletterseilen, Fahnen und Pyrotechnik.

Derzeit wird geprüft, ob am Hermannsdenkmal ein Schaden durch das Abbrennen der Pyrotechnik entstanden ist.

Weiterhin werden Zeugen gebeten, sich mit Hinweisen unter der 0521/545-0 an die Polizei zu wenden. Der Staatsschutz bittet insbesondere um Bild- und Videoaufnahmen, um weitere Tatverdächtige zu ermitteln und den Tathergang weiter aufzuhellen.

Erste Meldung der Polizei Lippe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/6298764

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell