Polizei Bielefeld

POL-BI: Steinewerfer auf der A2? Gegenstand durchschlägt Glasdach

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Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / A2 / Gütersloh - Am Dienstag, 23.06.2026, wurde ein Pkw auf der A2 vermutlich durch einen Steinwurf beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 64-jähriger Dortmunder fuhr mit seinem schwarzen 5er BMW xDrive auf der A2 in Richtung Dortmund. Als er kurz vor der Raststätte Gütersloh Nord unter der Autobahnbrücke Brockweg entlangfuhr, hörte er einen lauten Knall.

Bei nächster Gelegenheit hielt er an und begutachtete den Schaden. Dabei musste er feststellen, dass das Glasschiebedach durchschlagen wurde. Da das Schiebedach unterhalb des Glaseinsatzes noch intakt war, konnte der 64-Jährige den Schaden nur von außen erkennen.

Hinzugerufenen Polizeibeamten teilte er mit, auf der Brücke zuvor keine Personen bemerkt zu haben. Dennoch lässt das Schadensbild darauf schließen, dass ein Stein das Glasdach zerschlagen hatte.

Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der 0521/545-0 zu melden.

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