POL-BI: Nachtrag zur Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Kind

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Ein aufmerksamer Zeuge wurde in der Nacht auf Donnerstag, 25.06.2026, auf einen Einbrecher aufmerksam, der sich Zutritt zu einem Kiosk an der Kurze Straße verschafft hatte. Gegen den polizeibekannten Steinhagener ordnete ein Haftrichter noch am selben Tag die Untersuchungshaft an. Der Anwohner bemerkte den Mann gegen 00:35 Uhr, als er eine Scheibe zerschlug und anschließend in ...

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